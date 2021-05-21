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США ввели нові санкції проти російських суден, які залучені до “Північного потоку-2”

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 травня. УНН. Сполучені Штати Америки ввели нові санкції проти російських компаній та суден, які залучені до будівництва газопроводу “Північний потік-2”. Про це йдеться на сайті Мінфіну США, пише УНН.

США ввели нові санкції проти російських суден, які залучені до “Північного потоку-2”

Деталі

Отже, під санкції потрапили МОРСПАС (“Морська рятувальна служба”), “Мортранссервіс”," Самарський теплоенергетичний майновий фонд" та ще 13 російський суден, які беруть участь в будівництві трубопроводу “Північний потік-2”.

Додатково

Верховна Рада України на засіданні в п’ятницю, 21 травня, ухвалила звернення до Конгресу США щодо активізації зусиль зі зміцнення енергетичної безпеки України та Європи шляхом загального запровадження санкцій щодо будівництва газопроводу “Північний потік-2”.

Днем раніше адміністрація президента США Джо Байдена ввела і одразу призупинила дію санкцій проти компанії-оператора проекту газопроводу Nord Stream 2 AG і її гендиректора Маттіаса Варніга. Вашингтон пояснив свою позицію “національними інтересами”. Рішення розкритикував голова комітету із закордонних справ Сенату Роберт Менендес. Адміністрація Байдена раніше називала “Північний потік — 2” “поганою ідеєю” і прикладом “шкідливого впливу Росії”, зазначив Менендес.

Водночас Держдепартамент схвалив введення санкцій проти чотирьох суден: “Балтійський дослідник”, “Владислав Стрижов”, “Юрій Топчев” і “Академік Черський”. Також під обмежувальні заходи потрапили чотири компанії.

США, Україна, Польща та балтійські країни активно виступають проти будівництва газопроводу, побоюючись посилення впливу Росії на європейському енергетичному ринку. Вашингтон ввів санкції стосовно фірм, що беруть участь в спорудженні трубопроводу. Водночас уряд Німеччини підтримує “Північний потік — 2”, хоча в країні є і чимало його критиків.

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