США вывели из-под санкций бывшее европейское подразделение одного из крупнейших в рф банков ВТБ. Об этом сообщается на сайте американского Минфина, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, из санкционного списка исключили Ost-West Handeslbank, а также его прежние названия - VTB Bank Europe и VTB Bank Deutschland.

Как указывает "Радио Свобода", в апреле 2022 года власти Германии взяли под контроль Bank Europe. Из-за санкций ЕС они запретили ВТБ осуществлять права акционера.

Дополнение

Осенью прошлого года Reuters сообщало со ссылкой на руководителя банка Франка Хеллвига, что европейская дочерняя компания ВТБ, второго по величине российского банка, меняет название после того, как ее материнская компания отказалась позволить ей работать под брендом. Расположенный во Франкфурте VTB Bank (Europe) SE, уже огороженный регулирующими органами из-за санкций и находящийся в стадии ликвидации с 2022 года, менял название на OWH SE, сказал Франк Хеллвиг.