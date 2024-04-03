США вывели из-под санкций бывшее европейское подразделение одного из крупнейших в рф банков

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Эксперт о заявлении лукашенко, что рб готовится к войне: потенциал армии беларуси более чем серьезный
  •  115708 просмотра

Эксперт о заявлении лукашенко, что рб готовится к войне: потенциал армии беларуси более чем серьезный

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"Львовский арсенал" просит Умерова помочь привезти из Словакии минометные выстрелы для МОУ
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"Львовский арсенал" просит Умерова помочь привезти из Словакии минометные выстрелы для МОУ

Эксклюзив
На данный момент наращивание войск рф в беларуси не происходит - Госпогранслужба
  •  120004 просмотра

На данный момент наращивание войск рф в беларуси не происходит - Госпогранслужба

Эксклюзив
Не бояться заявлять - эксперт о попытках давления на поставщиков по первым контрактам ГОТ
  •  112713 просмотра

Не бояться заявлять - эксперт о попытках давления на поставщиков по первым контрактам ГОТ

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Не разбазаривать ресурсы, а сконцентрироваться на ВСУ: историк о предложении демонтажа Арки дружбы народов
  •  73029 просмотра

Не разбазаривать ресурсы, а сконцентрироваться на ВСУ: историк о предложении демонтажа Арки дружбы народов

Эксклюзив
СНБО должен рассмотреть вопрос массовой блокировки налоговых накладных, потому что она угрожает национальной безопасности - нардеп
  •  98999 просмотра

СНБО должен рассмотреть вопрос массовой блокировки налоговых накладных, потому что она угрожает национальной безопасности - нардеп

Эксклюзив
Как украинская компания может стать специмпортером вооружения: объяснение МОУ
1 апреля 2024, 14:16  •  119876 просмотра

Как украинская компания может стать специмпортером вооружения: объяснение МОУ

Эксклюзив
Не Княжицким единым. Как соцсети забыли о главном помощнике Сивковича
1 апреля 2024, 13:10  •  117986 просмотра

Не Княжицким единым. Как соцсети забыли о главном помощнике Сивковича

Эксклюзив
Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков продуктов питания для ВСУ - представитель ГОТ Аким Коваленко
1 апреля 2024, 11:26  •  118703 просмотра

Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков продуктов питания для ВСУ - представитель ГОТ Аким Коваленко

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Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам
1 апреля 2024, 09:33  •  204916 просмотра

Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам

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28 марта 2024, 13:27  •  476878 просмотра
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27 марта 2024, 10:45  •  447942 просмотра

США вывели из-под санкций бывшее европейское подразделение одного из крупнейших в рф банков

Соединенные Штаты сняли санкции с бывшего европейского подразделения банка ВТБ.

Экономика •   •  1441 просмотра
США вывели из-под санкций бывшее европейское подразделение одного из крупнейших в рф банков

Один ребенок погиб, еще пятеро пострадали за сутки в результате российских обстрелов

11-летний мальчик погиб и еще 5 детей в возрасте 14-17 лет были ранены в результате российских обстрелов в Харьковской области и Днепре. Общее количество детей, пострадавших с начала российского вторжения, превысило 1 818.

Общество •   •  4591 просмотра
Один ребенок погиб, еще пятеро пострадали за сутки в результате российских обстрелов

россияне за сутки ранили еще троих жителей Донетчины

Еще трое жителей Николаевки Донецкой области получили ранения в результате российских обстрелов.

Общество •   •  7051 просмотра
россияне за сутки ранили еще троих жителей Донетчины

По Харьковской области ночью враг бил КАБами, повреждено учебное заведение - ОВА

В Харьковской области российские войска обстреляли несколько населенных пунктов, повредив жилые дома, учебное заведение и вызвав перебои в электроснабжении; сообщается о жертвах в Новоосиновом, где погибли 58-летний мужчина и его 11-летний сын.

Война •   •  7020 просмотра
По Харьковской области ночью враг бил КАБами, повреждено учебное заведение - ОВА

В Херсонской области россияне снова попали в газопровод, есть жертва - ОВА

Российские войска обстреляли жилые кварталы в Херсонской области, повредив здания и инфраструктуру, в результате чего один человек погиб.

Война •   •  12230 просмотра
В Херсонской области россияне снова попали в газопровод, есть жертва - ОВА

Удар рф по Харьковской области унес жизнь ребенка

В Харьковской области российские оккупанты убили 11-летнего мальчика и его 58-летнего отца во время обстрела села Новоосиново Купянского района.

Общество •   •  16141 просмотра
Удар рф по Харьковской области унес жизнь ребенка

На Запорожье оккупанты разрушили 10 домов и объектов инфраструктуры

Российские войска 389 раз атаковали 8 населенных пунктов в Запорожской области 2 апреля, включая авиаудары, РСЗО, беспилотники и артиллерию, что привело к разрушениям, но обошлось без жертв.

Общество •   •  15706 просмотра
На Запорожье оккупанты разрушили 10 домов и объектов инфраструктуры

Бойцы ССО ракетами Brimstone и дронами уничтожили российскую технику

Украинские спецназовцы использовали беспилотники FPV и ракеты Brimstone для уничтожения российской техники, включая танковые тягачи, боевые машины пехоты, склады боеприпасов и солдат противника во время боевых действий.

Война •   •  15891 просмотра
Бойцы ССО ракетами Brimstone и дронами уничтожили российскую технику

Еще плюс 710 оккупантов и 11 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 444 370 человек личного состава и 7009 танков.

Война •   •  16310 просмотра
Еще плюс 710 оккупантов и 11 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

На фронте произошло 75 боевых столкновений - Генштаб

За минувшие сутки на разных участках фронта произошло 75 боевых столкновений, во время которых противник нанес 2 ракетных удара, 78 авиационных ударов и 66 обстрелов украинских позиций и населенных пунктов из реактивных систем залпового огня.

Война •   •  16208 просмотра
На фронте произошло 75 боевых столкновений - Генштаб