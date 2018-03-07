США изучают ситуацию вокруг отравления Скрипаля

Журналисты спросили пресс-секретаря, собирается Вашингтон вводить санкции в отношении России в связи с отравлением Скрипаля, сравнив ситуацию с объявленными во вторник новыми ограничениями против КНДР в связи с применением химического оружия 13 февраля прошлого года в аэропорту Куала-Лумпура с целью убийства Ким Чен Нама — старшего брата лидера КНДР. “В настоящее время мы рассматриваем эту ситуацию”, — отметила она, пообещав держать прессу в курсе дела.

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Во вторник руководитель пресс-службы Госдепартамента Хизер Нойерт заявила, что Соединенные Штаты в курсе истории вокруг отравления, однако не выражают позиции по этому поводу.

Напомним, вещество, которым в Великобритании, вероятно, отравили бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля, использовали при штурме захваченного террористами театрального центра в Москве на Дубровке в 2002 году. Информации о веществе, которую могло быть использовано для отравления бывшего шпиона МИ-6 (службы внешней разведки Великобритании), крайне мало. Версия, которая была озвучена в ночь на вторник рядом британских газет, пока так и остается основной: Скрипаль и его дочь могли быть отравлены фентанилом — синтетическим опиоидным анальгетиком, который более чем в 100 раз сильнее героина. Однако официально любой версии представлено не было.