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США вивчають ситуацію навколо отруєння Скрипаля

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 березня. УНН. Сполучені Штати Америки вивчають ситуацію навколо отруєння колишнього полковника Головного розвідувального управління Сергія Скрипаля та його дочки Юлії у британському Солсбері. Про це повідомила в середу прес-секретар Білого дому Сара Сандерс, інформує УНН.

Журналісти запитали прес-секретаря, чи збирається Вашингтон вводити санкції відносно Росії у зв’язку з отруєнням Скрипаля, порівнявши ситуацію з оголошеними у вівторок новими обмеженнями проти КНДР у зв’язку із застосуванням хімічної зброї 13 лютого минулого року в аеропорту Куала-Лумпура з метою вбивства Кім Чен Нама — старшого брата лідера КНДР. “На даний час ми розглядаємо цю ситуацію”, — зазначила вона, пообіцявши тримати пресу в курсі справи.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Британська розвідка вважає, що Росія проспонсорувала отруєння екс-шпигуна

У вівторок керівник прес-служби Держдепартаменту Хезер Науерт заявила, що Сполучені Штати в курсі історії навколо отруєння, однак не виражають позиції з цього приводу.

Нагадаємо, речовину, якою у Великій Британії, імовірно, отруїли колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля, використовували під час штурму захопленого терористами театрального центру в Москві на Дубровці в 2002 році. Інформації про речовину, яку могло бути використано для отруєння колишнього шпигуна МІ-6 (служби зовнішньої розвідки Великої Британії), вкрай мало. Версія, яка була озвучена в ніч на вівторок рядом британських газет, поки так і залишається основною: Скрипаль і його дочка могли бути отруєні фентанилом — синтетичним опіоїдним анальгетиком, який більш ніж у 100 разів сильніший героїну. Однак офіційно будь-якої версії представлено не було.

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