США предъявили обвинение пяти россиянам и двум американцам в помощи Москве в обходе санкций

Детали

Согласно обвинительному акту, подсудимые вступили в сговор с целью получения военных технологий и технологий двойного назначения от американских компаний для оборонного сектора россии, а также для контрабанды боеприпасов для снайперских винтовок, нарушая новые санкции США, введенные ранее в этом году.

Среди обвиняемых Евгений Гринин, Алексей Иполитов и Светлана Скворцова, все из Москвы. Борис Лившиц и Вадим Конощенко оба из Санкт-Петербурга и американцы Алексей Брайман из Нью-Гэмпшира и Вадим Ермоленко из Нью-Джерси.

Брайман и Ермоленко были арестованы, а Конощенко, офицер фсб, был арестован в Эстонии 6 декабря и будет подвергнут процедуре экстрадиции в США, говорится в заявлении Министерства юстиции. На свободе остаются Гринин, Иполитов, Лившиц и Скворцова.

В обвинительном заключении утверждается, что подсудимые незаконно закупали и экспортировали высокочувствительные и строго регулируемые электронные компоненты, некоторые из которых могут быть использованы при разработке ядерного и гиперзвукового оружия, квантовых вычислений и других военных приложений.

Министерство юстиции заявило, что Конощенко отправлял или физически переправлял из Эстонии в россию товары американского происхождения, в том числе электронику двойного назначения, тактические боеприпасы военного назначения и другие предметы, подлежащие экспортному контролю. Он связан с ООО «Серния Инжиниринг» и ООО «Сертал», базирующимися в Москве компаниями, действующими под руководством российских спецслужб.

Добавим

Ранее во вторник министерство торговли США заявило, что Вашингтон временно приостановил действие экспортных привилегий для трех человек и двух компаний после несанкционированного экспорта «чувствительных товаров» в россию.

Соединенные Штаты и их союзники ввели несколько раундов санкций против Москвы после вторжения россии в Украину 24 февраля.