США висунули звинувачення п'ятьом росіянам та двом американцям у допомозі Москві в обході санкцій
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. П'ятьом росіянам та двом американцям було пред'явлено звинувачення в ухиленні від санкцій та відмиванні грошей від імені російського уряду в обвинувальному акті за 16 пунктами, розкритим у федеральному суді Нью-Йорка. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.
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Згідно з обвинувальним актом, підсудні вступили в змову з метою отримання військових технологій та технологій подвійного призначення від американських компаній для оборонного сектору росії, а також для контрабанди боєприпасів для снайперських гвинтівок, порушуючи нові санкції США, введені раніше цього року.
Серед обвинувачених Євген Грінін, Олексій Іполітов та Світлана Скворцова, усі з Москви. Борис Лівшиць та Вадим Конощенко обидва із Санкт-Петербурга та американці Олексій Брайман із Нью-Гемпширу та Вадим Єрмоленко із Нью-Джерсі.
Браймана та Єрмоленка було заарештовано, а Конощенка, офіцера фсб, було заарештовано в Естонії 6 грудня і буде піддано процедурі екстрадиції до США, йдеться в заяві Міністерства юстиції. На волі залишаються Грінін, Іполітов, Лівшиць та Скворцова.
У обвинувальному висновку стверджується, що підсудні незаконно закуповували та експортували високочутливі та суворо регульовані електронні компоненти, деякі з яких можуть бути використані при розробці ядерної та гіперзвукової зброї, квантових обчислень та інших військових додатків.
Міністерство юстиції заявило, що Конощенко відправляв або фізично переправляв з Естонії до росії товари американського походження, у тому числі електроніку подвійного призначення, тактичні боєприпаси військового призначення та інші предмети, що підлягають експортному контролю. Він пов'язаний з ТОВ «Сернія Інжиніринг» та ТОВ «Сертал», що базуються в Москві компаніями, які діють під керівництвом російських спецслужб.
Додамо
Раніше у вівторок міністерство торгівлі США заявило, що Вашингтон тимчасово призупинив дію експортних привілеїв для трьох осіб та двох компаній після несанкціонованого експорту «чутливих товарів» до росії.
Сполучені Штати та їхні союзники запровадили кілька раундів санкцій проти Москви після вторгнення росії до України 24 лютого.