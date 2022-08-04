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США выступают против любых попыток изменить статус-кво Тайваня - Блинкен

США выступают против любых попыток изменить статус-кво Тайваня - Блинкен

Киев • УНН

 • 111526 просмотра

КИЕВ. 4 августа. УНН. Соединенные Штаты выступают против каких-либо односторонних усилий по изменению статус-кво Тайваня, особенно с применением силы, и их политика по Тайваню не изменилась, заявил в четверг госсекретарь Энтони Блинкен коллегам из Юго-Восточной Азии. Об этом УНН информирует ссылаясь на агентство Reuters.

Детали

Стабильность с обеих сторон пролива соответствует интересам всего региона, сказал он на встрече в Камбодже, на следующий день после визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Это был визит США на самом высоком уровне за последние 25 лет, вызвавший ярость Китая, который заявляет, что самоуправляемый остров является частью его территории.

«Мы и страны всего мира считаем, что эскалация никому не нужна и может иметь непредвиденные последствия, что не служат ничьим интересам, включая членов АСЕАН и Китай», — сказал Блинкен.

Блинкен находится в Камбодже на встрече 27 стран по вопросам безопасности АСЕАН, которая, как ожидается, обсудит продовольственный кризис, вызванный российско-украинской войной, стабильность в Тайваньском проливе и кризис в Мьянме.

Блинкен и АСЕАН пообещали во время встречи повысить уровень отношений до всестороннего стратегического партнерства.

Добавим

В четверг Китай начал крупнейшие в его современной истории военные учения вокруг Тайваня, а министр иностранных дел Ван И заявил, что Пекин приложил все дипломатические усилия для предотвращения кризиса, но никогда не допустит, чтобы его основные интересы были нарушены.

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