США виступають проти будь-яких спроб змінити статус-кво Тайваню - Блінкен
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. Сполучені Штати виступають проти будь-яких односторонніх зусиль щодо зміни статус-кво Тайваню, особливо із застосуванням сили, і їхня політика щодо Тайваню не змінилася, заявив у четвер держсекретар Ентоні Блінкен колегам із Південно-Східної Азії. Про це УНН інформує посилаючись на агенство Reuters.
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Стабільність по обидва боки протоки відповідає інтересам усього регіону, сказав він на зустрічі в Камбоджі, наступного дня після візиту спікера Палати представників США Ненсі Пелосі до Тайваню. Це був візит США на найвищому рівні за останні 25 років, що викликав лють Китаю, який заявляє, що самокерований острів є частиною його території.
«Ми та країни всього світу вважаємо, що ескалація нікому не потрібна і може мати непередбачені наслідки, які не служать нічиїм інтересам, включаючи членів АСЕАН та Китай», — сказав Блінкен.
Блінкен перебуває в Камбоджі на зустрічі 27 країн з питань безпеки АСЕАН, яка, як очікується, обговорить продовольчу кризу, спричинену російсько-українською війною, стабільність у Тайванській протоці та кризу в М'янмі.
Блінкен та АСЕАН пообіцяли під час зустрічі підвищити рівень відносин до всебічного стратегічного партнерства.
Додамо
У четвер Китай почав найбільші в його сучасній історії військові навчання навколо Тайваню, а міністр закордонних справ Ван І заявив, що Пекін доклав усіх дипломатичних зусиль для запобігання кризі, але ніколи не допустить, щоб його основні інтереси були порушені.