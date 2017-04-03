США выразили соболезнования семьям погибших в результате взрыва в петербургском метро

"СМИ сообщают о взрывах на станциях метро "Сенная площадь" и "Технологический институт" в Санкт-Петербурге... Потрясены и расстроены взрывами в Петербурге, в результате которых погибли и пострадали люди. Всем сердцем мы с жертвами и их семьями", - говорится в сообщении.

Напомним, 3 апреля взрыв произошел в метро Санкт-Петербурга.

Из официальных источников известно о 50 пострадавших. Сообщается о погибших - от 9 до 10.

По состоянию на 16:00 об украинцах среди погибших в метро Санкт-Петербурга информации не было.

В генпрокуратуре РФ назвали ЧП в метро Санкт-Петербурга терактом.