США висловили співчуття родинам загиблих через вибухи у петербурзькому метро

"ЗМІ повідомляють про вибухи на станціях метро "Сінна площа" і "Технологічний інститут" в Санкт-Петербурзі... Приголомшені і засмучені вибухами в Петербурзі, в результаті яких загинули та постраждали люди. Всім серцем ми з жертвами і їх родинами", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 3 квітня вибух стався у метро Санкт-Петербурга.

З офіційних джерел відомо про 50 постраждалих.

Станом на 16:00 про українців серед загиблих у метро Санкт-Петербурга інформації не було.

У генпрокуратурі РФ назвали НП у метро Санкт-Петербурга терактом.