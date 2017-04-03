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США висловили співчуття родинам загиблих через вибухи у петербурзькому метро

США висловили співчуття родинам загиблих через вибухи у петербурзькому метро

Київ • УНН

 • 6917 перегляди

КИЇВ. 3 квітня. УНН. Сполучені Штати Америки висловили співчуття родинам загиблих через вибухи у метро Санкт-Петербурга, що сталися у понеділок. Про це йдеться у повідомленні посольства США у РФ у Twitter, передає УНН.

"ЗМІ повідомляють про вибухи на станціях метро "Сінна площа" і "Технологічний інститут" в Санкт-Петербурзі... Приголомшені і засмучені вибухами в Петербурзі, в результаті яких загинули та постраждали люди. Всім серцем ми з жертвами і їх родинами", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 3 квітня вибух стався у метро Санкт-Петербурга.

З офіційних джерел відомо про 50 постраждалих.

Станом на 16:00 про українців серед загиблих у метро Санкт-Петербурга інформації не було.

У генпрокуратурі РФ назвали НП у метро Санкт-Петербурга терактом.

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