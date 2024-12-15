США выразили поддержку Южной Корее после объявления импичмента президенту
Киев • УНН
Парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент президента Юн Сук Йоля. США поддержали демократический процесс и выразили готовность сотрудничать с и.о. президента Хан Дак Су.
США поддержали демократический процесс в Южной Корее после объявления импичмента президенту. Об этом сообщает Голос Америки, передает УНН.
Детали
Госдепартамент США заявил о готовности работать с исполняющим обязанности президента - премьер-министром Хан Дак Су для продвижения общих интересов и ценностей.
Решение об импичменте, принятое 14 декабря, передает временное исполнение президентских обязанностей премьеру Хану Дак Су. В то же время Конституционный суд Южной Кореи имеет до 180 дней, чтобы решить судьбу Юна Сук Йоля - окончательно отстранить его от должности или восстановить в должности.
Перед голосованием в парламенте тысячи демонстрантов собрались в центре Сеула, призывая президента уйти в отставку. Среди причин недовольства граждан - ряд внутренних кризисов и рост социальной напряженности, усилившие политическую нестабильность в стране.
США подтвердили свою поддержку Южной Кореи, подчеркивая важность верховенства права и стабильности в регионе.
Парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент президента Юн Сок Ёля14 дек. 2024, 08:10 • 16583 просмотра