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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 102739 просмотра

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7 марта, 13:58 • 104512 просмотра

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7 марта, 08:52 • 128036 просмотра

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7 марта, 06:35 • 112792 просмотра

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6 марта, 19:19 • 138568 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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США: требуем от Турции прекратить морское бурение в экономической зоне Кипра

США: требуем от Турции прекратить морское бурение в экономической зоне Кипра

Киев  •  УНН

 • 8389 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. Соединенные Штаты считают в высшей степени провокационными заявления Турции о решении начать морское бурение в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра и требуют остановить эти операции. Об этом говорится в распространенном заявлении пресс-службы Госдепартамента, сообщает УНН.

“Соединенные Штаты серьезно обеспокоены объявленными Турцией намерениями начать операции по морскому бурению в районе, который Республика Кипр считает своей исключительной экономической зоной. Этот шаг является в высшей степени провокационным и может привести к росту напряженности в регионе. Мы настоятельно требуем от турецких властей остановить эти операции и призываем все стороны к сдержанности”, — подчеркивается в документе.

Как сообщал УНН, Министерство обороны США готовится окончательно исключить Турцию из программы по созданию новых американских истребителей-бомбардировщиков F-35 в связи с покупкой Анкарой российских зенитных ракетных систем С-400.

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