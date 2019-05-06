США: требуем от Турции прекратить морское бурение в экономической зоне Кипра
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Соединенные Штаты считают в высшей степени провокационными заявления Турции о решении начать морское бурение в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра и требуют остановить эти операции. Об этом говорится в распространенном заявлении пресс-службы Госдепартамента, сообщает УНН.
“Соединенные Штаты серьезно обеспокоены объявленными Турцией намерениями начать операции по морскому бурению в районе, который Республика Кипр считает своей исключительной экономической зоной. Этот шаг является в высшей степени провокационным и может привести к росту напряженности в регионе. Мы настоятельно требуем от турецких властей остановить эти операции и призываем все стороны к сдержанности”, — подчеркивается в документе.
Как сообщал УНН, Министерство обороны США готовится окончательно исключить Турцию из программы по созданию новых американских истребителей-бомбардировщиков F-35 в связи с покупкой Анкарой российских зенитных ракетных систем С-400.