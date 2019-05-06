США: вимагаємо від Туреччини припинити морське буріння в економічній зоні Кіпру
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Сполучені Штати вважають надзвичайно провокаційними заяви Туреччини про рішення розпочати морське буріння у виключній економічній зоні (ВЕЗ) Кіпру і вимагають зупинити ці операції. Про це йдеться в поширеній заяві прес-служби Держдепартаменту, повідомляє УНН.
“Сполучені Штати серйозно стурбовані оголошеними Туреччиною намірами почати операції з морського буріння в районі, який Республіка Кіпр вважає своєю винятковою економічною зоною. Цей крок є надзвичайно провокаційним і може привести до зростання напруженості в регіоні. Ми настійно вимагаємо від турецької влади зупинити ці операції і закликаємо всі сторони до стриманості”, — підкреслюється в документі.
Як повідомляв УНН, Міністерство оборони США готується остаточно виключити Туреччину з програми зі створення нових американських винищувачів-бомбардувальників F-35 в зв’язку з купівлею Анкарою російських зенітних ракетних систем С-400.