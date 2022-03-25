США отправят противокорабельные ракеты в Украину

Детали

Это происходит, поскольку порты Мариуполя и Одессы продолжают сталкиваться с угрозами с моря.

Цитата

"Мы начали консультации с союзниками по обеспечению Украины противокорабельными ракетами. Возможно, в реализации этого могут возникнуть некоторые технические проблемы, но мы советуемся с союзниками и начинаем работать над этим", - сказал чиновник.

Ранее, президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров НАТО предоставить "эффективную и неограниченную" поддержку его стране.

Он также призвал людей по всему миру собраться, чтобы показать свою поддержку его стране, которая противостоит российской агрессии.

Напомним

США выделят Украине гуманитарную помощь на 1 млрд долларов.