США отправят противокорабельные ракеты в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Соединенные Штаты работают над тем, чтобы доставить Украине противокорабельные ракеты, заявил представитель Белого дома Джо Байден на саммите НАТО. Об этом информирует УНН.
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Это происходит, поскольку порты Мариуполя и Одессы продолжают сталкиваться с угрозами с моря.
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"Мы начали консультации с союзниками по обеспечению Украины противокорабельными ракетами. Возможно, в реализации этого могут возникнуть некоторые технические проблемы, но мы советуемся с союзниками и начинаем работать над этим", - сказал чиновник.
Ранее, президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров НАТО предоставить "эффективную и неограниченную" поддержку его стране.
Он также призвал людей по всему миру собраться, чтобы показать свою поддержку его стране, которая противостоит российской агрессии.
Напомним
США выделят Украине гуманитарную помощь на 1 млрд долларов.