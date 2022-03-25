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США відправлять протикорабельні ракети в Україну

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 березня. УНН. Сполучені Штати працюють над тим, щоб доставити Україні протикорабельні ракети, заявив представник Білого дому Джо Байден на саміті НАТО. Про це інформує УНН.

США відправлять протикорабельні ракети в Україну

Деталі

Це відбувається, оскільки порти Маріуполя та Одеси продовжують стикатися з загрозами з моря.

Цитата

"Ми почали консультації з союзниками щодо забезпечення України протикорабельними ракетами. Можливо, у реалізації цього можуть виникнути деякі технічні проблеми, але ми радимося з союзниками і починаємо працювати над цим», - сказав чиновник.

Раніше, президент України Володимир Зеленський закликав лідерів НАТО надати "ефективну та необмежену" підтримку його країні.

Він також закликав людей по всьому світу зібратися, щоб показати свою підтримку його країні, яка протистоїть російській агресії.

Нагадаємо

США нададуть Україні гуманітарну допомогу на 1 млрд доларів.

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