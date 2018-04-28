США открыты для обсуждения увеличения численности своего контингента в Польше
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Соединенные Штаты открыты для переговоров об увеличении численности своего контингента на территории Польши. Об этом заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис перед встречей с польским министром национальной обороны Мариушем Блащак, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
“Польша — наш союзник по НАТО. В НАТО мы принимаем войска в соответствии с потребностями в области обеспечения безопасности. Мы всегда открыты для таких обсуждений”, — сказал Мэттис, отвечая на вопрос о том, поддерживает ли он призывы Польши увеличить численность размещенного на своей территории контингента американских войск.
Польские власти в последние годы неоднократно выражали надежду на наращивание американского контингента в стране.
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Напомним, госсекретарь США Майкл Помпео на встрече в Брюсселе с министром иностранных дел Италии Анджелино Альфано обсудил вопросы взаимодействия “в решении проблем региональной безопасности”. К числу таких “проблем”, как отмечается в распространенном заявлении, США “относят пагубное влияние России, дестабилизирующие действия Ирана на Ближнем Востоке, угрозы на южном фланге НАТО”.