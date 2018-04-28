США відкриті для обговорення збільшення чисельності свого контингенту в Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Сполучені Штати відкриті для переговорів щодо збільшення чисельності свого контингенту на території Польщі. Про це заявив глава Пентагону Джеймс Меттіс перед зустріччю з польським міністром національної оборони Маріушем Блащак, передає УНН з посиланням на ТАРС.
“Польща — наш союзник по НАТО. В НАТО ми приймаємо війська відповідно до потреб у галузі забезпечення безпеки. Ми завжди відкриті для таких обговорень”, — сказав Меттіс, відповідаючи на питання про те, чи підтримує він заклики Польщі збільшити чисельність розміщеного на своїй території контингенту американських військ.
Польська влада в останні роки неодноразово висловлювали надію на нарощування американського контингенту в країні.
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Нагадаємо, держсекретар США Майкл Помпео на зустрічі в Брюсселі з міністром закордонних справ Італії Анджеліно Альфано обговорив питання взаємодії “у рішенні проблем регіональної безпеки”. До числа таких “проблем”, як зазначається в поширеній заяві, США “відносять згубний вплив Росії, дестабілізуючі дії Ірану на Близькому Сході, загрози на південному фланзі НАТО”.