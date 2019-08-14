США отвергли обвинения МИД РФ относительно вмешательства в митинги в Москве
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. Официальный представитель Госдепартамента США Ванесса Эккер отвергла обвинения российского Министерства иностранных дел (МИД) в адрес посольства США в Москве. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Голос Америки".
Так, пресс-секретарь МИД России Мария Захарова обвинила посольство США в РФ в том, что оно вмешивается во внутренние российские дела при информировании о митингах, которые проходят в Москве. По словам Захаровой, американская дипломатическая миссия опубликовала в соцсетях детальный маршрут акции, которая состоялась 3 августа.
При этом спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин заявил, что российские парламентарии выступают за расследование вмешательства во внутренние дела страны.
Как подчеркнула Ванесса Экер, распространенная посольством информация была направлена на обеспечение безопасности американских граждан, находящихся в Москве.
Напомним, Россия направит официальные обращения в США и Германию из-за публикации их дипломатических сотрудников и СМИ, касающиеся несогласованной акции в Москве 3 августа.