США выделили $183 млрд поддержки для Украины, из них $65,9 млрд - на военную помощь

Соединенные Штаты предоставили Украине военной помощи на сумму $65,9 миллиарда. Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на данные Пентагона, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года Конгресс США в целом выделил около $183 миллиардов для поддержки Украины, согласно данным межведомственной наблюдательной группы, которая отчитывается перед Конгрессом.

Пентагон, в свою очередь подтвердил, что из этой суммы $65,9 миллиарда уже были направлены в виде военной помощи, а еще $3,9 миллиарда, санкционированных Конгрессом, пока что остаются неизрасходованными.

Напомним

Министр финансов США Скотт Бессент объяснил условия нового экономического партнерства с Украиной. В частности, условия партнерства, предусматривают, что доходы, полученные Украиной от природных ресурсов, инфраструктуры и других активов, направляются в фонд, ориентированный на долгосрочную реконструкцию и развитие Украины, где США получат экономические и управленческие права в этих будущих инвестициях.

США не будут приобретать права собственности и не будут обременять долгами - Бессент о соглашении с Украиной