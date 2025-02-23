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Актуальное
США выделили $183 млрд поддержки для Украины, из них $65,9 млрд - на военную помощь

США выделили $183 млрд поддержки для Украины, из них $65,9 млрд - на военную помощь

Киев  •  УНН

 • 7142 просмотра

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Пентагон подтвердил предоставление Украине $65,9 млрд военной помощи с начала полномасштабного вторжения. Общая сумма поддержки от США достигает $183 млрд, из которых $3,9 млрд еще не потрачено.

Соединенные Штаты предоставили Украине военной помощи на сумму $65,9 миллиарда. Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на данные Пентагона, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года Конгресс США в целом выделил около $183 миллиардов для поддержки Украины, согласно данным межведомственной наблюдательной группы, которая отчитывается перед Конгрессом.

Пентагон, в свою очередь подтвердил, что из этой суммы $65,9 миллиарда уже были направлены в виде военной помощи, а еще $3,9 миллиарда, санкционированных Конгрессом, пока что остаются неизрасходованными.

Напомним 

Министр финансов США Скотт Бессент объяснил условия нового экономического партнерства с Украиной. В частности, условия партнерства, предусматривают, что доходы, полученные Украиной от природных ресурсов, инфраструктуры и других активов, направляются в фонд, ориентированный на долгосрочную реконструкцию и развитие Украины, где США получат экономические и управленческие права в этих будущих инвестициях.

США не будут приобретать права собственности и не будут обременять долгами - Бессент о соглашении с Украиной23.02.25, 00:27 • 32419 просмотров

Алина Волянская

Алина Волянская

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