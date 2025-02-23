США виділили $183 млрд підтримки для України, з них $65,9 млрд – на військову допомогу
Київ • УНН
Пентагон підтвердив надання Україні $65,9 млрд військової допомоги з початку повномасштабного вторгнення. Загальна сума підтримки від США сягає $183 млрд, з яких $3,9 млрд ще не витрачено.
Сполучені Штати надали Україні військової допомоги на суму $65,9 мільярда. Про це повідомляє Голос Америки з посиланням на дані Пентагону, пише УНН.
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Як повідомляється, від початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року Конгрес США загалом виділив близько $183 мільярдів для підтримки України, згідно з даними міжвідомчої наглядової групи, яка звітує перед Конгресом.
Пентагон, в свою чергу підтвердив, що з цієї суми $65,9 мільярда вже були надіслані у вигляді військової допомоги, а ще $3,9 мільярда, санкціонованих Конгресом, поки що залишаються невитраченими.
Нагадаємо
Міністр фінансів США Скотт Бессент пояснив умови нового економічного партнерства з Україною. Зокрема, умови партнерства, передбачають, що доходи, отримані Україною від природних ресурсів, інфраструктури та інших активів, спрямовуються у фонд, орієнтований на довгострокову реконструкцію та розвиток України, де США отримають економічні та управлінські права в цих майбутніх інвестиціях.
США не набуватимуть права власності та не обтяжуватимуть боргами - Бессент про угоду з Україною23.02.25, 00:27 • 42120 переглядiв