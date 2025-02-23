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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 124956 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

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Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

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"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

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"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117772 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

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США виділили $183 млрд підтримки для України, з них $65,9 млрд – на військову допомогу

США виділили $183 млрд підтримки для України, з них $65,9 млрд – на військову допомогу

Київ • УНН

 • 101170 перегляди

Пентагон підтвердив надання Україні $65,9 млрд військової допомоги з початку повномасштабного вторгнення. Загальна сума підтримки від США сягає $183 млрд, з яких $3,9 млрд ще не витрачено.

Сполучені Штати надали Україні військової допомоги на суму $65,9 мільярда. Про це повідомляє Голос Америки з посиланням на дані Пентагону, пише УНН.

Деталі

Як повідомляється, від початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року Конгрес США загалом виділив близько $183 мільярдів для підтримки України, згідно з даними міжвідомчої наглядової групи, яка звітує перед Конгресом.

Пентагон, в свою чергу підтвердив, що з цієї суми $65,9 мільярда вже були надіслані у вигляді військової допомоги, а ще $3,9 мільярда, санкціонованих Конгресом, поки що залишаються невитраченими.

Нагадаємо 

Міністр фінансів США Скотт Бессент пояснив умови нового економічного партнерства з Україною. Зокрема, умови партнерства, передбачають, що доходи, отримані Україною від природних ресурсів, інфраструктури та інших активів, спрямовуються у фонд, орієнтований на довгострокову реконструкцію та розвиток України, де США отримають економічні та управлінські права в цих майбутніх інвестиціях.

США не набуватимуть права власності та не обтяжуватимуть боргами - Бессент про угоду з Україною23.02.25, 00:27 • 42120 переглядiв

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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