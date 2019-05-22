США второй раз перехватили российские истребители у побережья Аляски
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. Во второй раз за два дня американские “рапторы” пятого поколения F-22 перехватили российские бомбардировщики и истребители у побережья Аляски, передаёт УНН, ссылаясь сообщение в Североамериканского командования по аэрокосмической обороне (NORAD).
Так, сообщается, что четыре самолета F-22 были задействованы во время перехвата двух российских бомбардировщиков Ту-95, которые вошли в зону идентификации ПВО Аляски.
Позже российские бомбардировщики вновь вернулись в этот район, на этот раз в сопровождении истребителей Су-35 и впоследствии были перехвачены самолетами США.
“Два российских бомбардировщика вошли в ПВО и были перехвачены двумя F-22, в то время как E-3 обеспечивал общее командование и контроль. Бомбардировщики вышли, а затем вновь вошли в ПВО Аляски в сопровождении двух истребителей Су-35. NORAD предоставил еще два самолета F-22 и E-3 для облегчения первоначального перехвата самолета. Самолет-заправщик KC-135 поддерживал обе команды NORAD”, — говорится в сообщении командования.
Как сообщал УНН, в конце прошлой недели ВВС Венгрии и Великобритании перехватили российские самолеты над Балтикой.