США второй раз перехватили российские истребители у побережья Аляски

Так, сообщается, что четыре самолета F-22 были задействованы во время перехвата двух российских бомбардировщиков Ту-95, которые вошли в зону идентификации ПВО Аляски.

Позже российские бомбардировщики вновь вернулись в этот район, на этот раз в сопровождении истребителей Су-35 и впоследствии были перехвачены самолетами США.

“Два российских бомбардировщика вошли в ПВО и были перехвачены двумя F-22, в то время как E-3 обеспечивал общее командование и контроль. Бомбардировщики вышли, а затем вновь вошли в ПВО Аляски в сопровождении двух истребителей Су-35. NORAD предоставил еще два самолета F-22 и E-3 для облегчения первоначального перехвата самолета. Самолет-заправщик KC-135 поддерживал обе команды NORAD”, — говорится в сообщении командования.

Как сообщал УНН, в конце прошлой недели ВВС Венгрии и Великобритании перехватили российские самолеты над Балтикой.