ВВС Венгрии вместе с британцами снова перехватили российские самолеты
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Базирующиеся на литовском аэродроме Шяуляй венгерские истребители Gripen 14 мая во второй раз за последние сутки подняли по тревоге в небо над Балтикой, сообщило Министерство обороны Венгрии. Согласно сообщению, на помощь вылетели также британские самолеты Eurofighter Typhoon с эстонской базы Амари, передает УНН со ссылкой на “Радио Свобода”.
Согласно информации венгерского оборонного ведомства, эти истребители полетели на перехват военных самолетов Ил-22 и Су-27 из Российской Федерации, которые осуществляли полетные маневры в международном воздушном пространстве над Балтийским морем, однако не вели ни радиосвязи с авиадиспетчерской службами стран Балтии.
Венгерские и британские истребители, патрулирующие этот воздушный сектор на высоте 8600 метров, осуществили маневр перехвата российских военных самолетов, вернувшись на аэродромы своего базирования в Литве и Эстонии.
Подтверждение или отрицания этого инцидента в воздухе с российской стороны пока нет.
Стоит добавить, что в прошедшие сутки венгерские ВВС перехватили российский самолет над Балтикой.