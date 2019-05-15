ВПС Угорщини разом з британцями знову перехопили російські літаки

КИЇВ. 15 травня. УНН. Базовані на литовському аеродромі Шяуляй угорські винищувачі Gripen 14 травня вдруге за останню добу підняли за тривогою у небо над Балтикою, повідомило Міністерство оборони Угорщини. Згідно з повідомленням, на підмогу вилетіли також британські літаки Eurofighter Typhoon з естонської бази Амарі, передає УНН з посиланням на “Радіо Свобода”.