ВПС Угорщини разом з британцями знову перехопили російські літаки
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Базовані на литовському аеродромі Шяуляй угорські винищувачі Gripen 14 травня вдруге за останню добу підняли за тривогою у небо над Балтикою, повідомило Міністерство оборони Угорщини. Згідно з повідомленням, на підмогу вилетіли також британські літаки Eurofighter Typhoon з естонської бази Амарі, передає УНН з посиланням на “Радіо Свобода”.
Відповідно до інформації угорського оборонного відомства, ці винищувачі полетіли на перехоплення військових літаків Іл-22 та Су-27 з Російської Федерації, які здійснювали польотні маневри у міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем, однак не вели жодного радіозв’язку із авіадиспетчерськими службами країн Балтії.
Угорські та британські винищувачі, що патрулюють цей повітряний сектор на висоті 8600 метрів, здійснили маневр перехоплення російських військових літаків, повернувшись на аеродроми свого базування у Литві та Естонії.
Підтвердження чи заперечення цього інциденту в повітрі з боку російської сторони наразі немає.
Варто додати, що минулої доби угорські ВПС перехопили російський літак над Балтикою.