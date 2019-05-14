Угорські ВПС перехопили російський літак над Балтикою

За даними відомства, вдень 13 травня по тривозі з Об’єднаного протиповітряного центру НАТО, що базується в Німеччині, у небо Балтії піднялися кілька винищувачів військово-повітряних сил Угорщини.

Відповідно до міжнародних норм, угорські пілоти зі складу Повітряної поліції Балтії ідентифікували і перехопили російський літак Ан-26, який без дозволу знаходився у повітряному просторі країн Балтії.

Міністерство закордонних справ Росії інцидент наразі не коментувало.

Як повідомляв УНН, ВВС США вперше застосували винищувачі F-35A в бою.