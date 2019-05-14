Венгерские ВВС перехватили российский самолет над Балтикой
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Пилоты Военно-воздушных сил Венгрии перехватили российский самолет Ан-26, сообщает венгерское Министерство обороны, передаэ УНН со ссылкой на “Радио Свобода”.
По данным ведомства, днем 13 мая по тревоге из Объединенного противовоздушной центра НАТО, базирующегося в Германии, в небо Балтии поднялись несколько истребителей ВВС Венгрии.
Согласно международным нормам, венгерские пилоты из состава Воздушной полиции Балтии идентифицировали и перехватили российский самолет Ан-26, который без разрешения находился в воздушном пространстве стран Балтии.
Министерство иностранных дел России инцидент пока не комментировало.
Как сообщал УНН, ВВС США впервые применили истребители F-35A в бою.