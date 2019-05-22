США вдруге перехопили російські винищувачі біля узбережжя Аляски

Так, повідомляється, що чотири літаки F-22 були задіяні під час перехоплення двох російських бомбардувальників Ту-95, які увійшли в зону ідентифікації ППО Аляски.

Пізніше російські бомбардувальники знову повернулися в цей район, на цей раз в супроводі винищувачів Су-35 і згодом були перехоплені літаками США.

"Два російські бомбардувальники увійшли в ППО і були перехоплені двома F-22, в той час як E-3 забезпечував загальне командування і контроль. Бомбардувальники вийшли, а потім знову увійшли в ППО Аляски в супроводі двох винищувачів Су-35. NORAD надав ще два літаки F-22 і E-3 для полегшення початкового перехоплення літака. Літак-заправник KC-135 підтримував обидві команди NORAD", - йдеться в повідомленні командування.

Як повідомляв УНН, в кінці минулого тижня ВПС Угорщини і Великої Британії перехопили російські літаки над Балтикою.