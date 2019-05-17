США в ОБСЕ: Украина выполнила ряд обязательств по Минску, Россия - нет

"Самый первый пункт в минских соглашениях призывает к немедленному и всеобъемлющему прекращению огня, но силы, управляемые Россией, никогда не позволяли добиться подлинного и устойчивого прекращения огня. Несмотря на невыполнение Россией своих обязательств в области безопасности, украинское правительство выполнило ряд своих политических обязательств: президент одобрил закон об "особом статусе" для Донбасса, Рада приняла закон об амнистии, а украинские лидеры неоднократно призывали к обмену заключенными в формате "все на всех", - отметил американский дипломат.

С его слов, украинское правительство "предприняло эти шаги, когда управляемые Россией войска продолжили нападения на украинских солдат".

"Дальнейшие политические шаги, в том числе проведение местных выборов на Донбассе в соответствии с украинским законодательством невозможно, пока части восточной Украины остаются под российским контролем. Россия понимает это, но отказалась от серьезного участвия в переговорах о международных силах безопасности, которые могли бы создать условия безопасности, необходимые Украине для выполнения оставшейся части своих минских обязательств", - добавил Кэмиен.

"Следует отдать должное Украине за принятие политических мер, указанные в Минске, в то время как Россия отказывается выполнять свои обязательства в области безопасности", - подчеркнул он.

Напомним, США в ОБСЕ отреагировали на указ Путина по "паспортизации" в ОРДЛО.