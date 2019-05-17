США в ОБСЄ: Україна виконала низку зобов'язань за Мінськом, Росія - ні
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Україна ухвалила низку політичних зобов'язань, передбачених мінськими домовленостями, у той час як Росія відмовляється виконувати свої зобов'язання у галузі безпеки. Про це заявив на засіданні Постійної ради ОБСЄ у четвер тимчасовий повірений у справах США в місії США при ОБСЄ Гаррі Кеміен, передає УНН.
"Найперший пункт в мінських угодах закликає до негайного і всеосяжного припинення вогню, але сили, керовані Росією, ніколи не дозволяли домогтися справжнього і стійкого припинення вогню. Не дивлячись на невиконання Росією своїх зобов'язань в області безпеки, український уряд виконав низку своїх політичних зобов'язань: президент схвалив закон про "особливий статус" для Донбасу, Рада ухвалила закон про амністію, а українські лідери неодноразово закликали до обміну ув'язненими в форматі "всі на всіх", - зазначив американський дипломат.
З його слів, український уряд "зробив ці кроки, коли керовані Росією війська продовжили напади на українських військових".
"Подальші політичні кроки, у тому числі проведення місцевих виборів на Донбасі відповідно до українського законодавства неможливі, поки частини східної України залишаються під російським контролем. Росія розуміє це, але відмовилася від серйозної участі в переговорах про міжнародні сили безпеки, які могли б створити умови безпеки, необхідні Україні для виконання решти своїх мінських зобов'язань", - додав Кеміен.
"Слід віддати належне Україні за ухвалення політичних заходів, зазначені у Мінську, у той час як Росія відмовляється виконувати свої зобов'язання в області безпеки", - підкреслив він.
Нагадаємо, США в ОБСЄ відреагували на указ Путіна щодо "паспортизації" в ОРДЛО.