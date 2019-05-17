США в ОБСЄ: Україна виконала низку зобов'язань за Мінськом, Росія - ні

КИЇВ. 17 травня. УНН. Україна ухвалила низку політичних зобов'язань, передбачених мінськими домовленостями, у той час як Росія відмовляється виконувати свої зобов'язання у галузі безпеки. Про це заявив на засіданні Постійної ради ОБСЄ у четвер тимчасовий повірений у справах США в місії США при ОБСЄ Гаррі Кеміен, передає УНН.