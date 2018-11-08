США в 2018 финансовом году продали за границу вооружений на 192,3 млрд долларов

“За последний финансовый год зарегистрирован рост экспорта оружия на 13% — до 192,3 млрд долларов, были созданы тысячи рабочих мест в США. Рост наблюдается как в количестве сделок между правительствами, так и в продаже оружия и военной техники американскими компаниями”, — говорится в заявлении ведомства.

По данным Госдепартамента, в 2018 году были заключены межправительственные сделки на 55,66 млрд долларов, что на 33% больше, чем в 2017 финансовом году. Сумма частных контрактов, одобренных Госдепартаментом в 2018 финансовом году, составила 136,6 млрд долл.

Как ранее информировал УНН, командование морской пехоты США опубликовало запрос на информацию (N183-140) о разработке новых малокалиберных электрошоковых патронов для огнестрельного оружия, с помощью которых можно было бы на некоторое время выводить из строя людей. Согласно требованию военных, стоимость одного патрона не должна превышать одной тысячи долларов.