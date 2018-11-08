США в 2018 фінансовому році продали за кордон озброєнь на 192,3 млрд доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. США збільшили показники експорту озброєнь на 13% в 2018 фінансовому році, уклавши угод на 192,3 млрд доларів. Про це повідомляє УНН із посиланням на опублікований Держдепартаментом у четвер прес-реліз.
“За останній фінансовий рік зареєстровано зростання експорту зброї на 13% — до 192,3 млрд доларів, були створені тисячі робочих місць у США. Зростання спостерігається як в кількості угод між урядами, так і в продажу зброї і військової техніки американськими компаніями”, — йдеться в заяві відомства.
За даними Держдепартаменту, в 2018 році були укладені міжурядові угоди на 55,66 млрд доларів, що на 33% більше, ніж у 2017 фінансовому році. Сума приватних контрактів, схвалених Держдепартаментом у 2018 фінансовому році, склала 136,6 млрд дол.
Як раніше інформував УНН, Командування морської піхоти США опублікувало запит на інформацію (N183-140) про розробку нових малокаліберних електрошокових патронів для вогнепальної зброї, за допомогою яких можна було б на деякий час виводити із ладу людей. Згідно з вимогою військових, вартість одного патрона не повинна перевищувати однієї тисячі доларів.