Делегация таможенной и пограничной службы США прибыла в Киев с визитом, сообщили в посольстве Соединенных Штатов в Украине в пятницу, пишет УНН.

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"Мы рады приветствовать исполняющую обязанности помощника комиссара Диану Сабатино и делегацию таможенной и пограничной службы США здесь, чтобы укрепить связи с Государственной пограничной службой Украины, которая борется против российского вторжения и защищает границы Украины", - сообщили в посольстве США в Киеве в X.

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