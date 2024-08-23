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До Києва прибула делегація митної та прикордонної служб США

До Києва прибула делегація митної та прикордонної служб США

Київ • УНН

 • 25655 перегляди

Делегація митної та прикордонної служби США відвідала Україну для зміцнення зв'язків з Держприкордонслужбою. Візит спрямований на підтримку України у боротьбі проти російського вторгнення та захисті кордонів.

Делегація митної та прикордонної служби США прибула в Київ з візитом, повідомили у посольстві Сполучених Штатів в Україні у п'ятницю, пише УНН.

Деталі

"Ми раді вітати виконуючу обов'язки помічника комісара Діану Сабатіно і делегацію митної та прикордонної служби США тут, щоб зміцнити зв’язки з Державною прикордонною службою України, яка бореться проти російського вторгнення та захищає кордони України", - повідомили у посольстві США у Києві у X.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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