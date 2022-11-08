США и ЕС договорились продолжать помощь Украине в сфере энергетики

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"ЕС и Соединенные Штаты будут продолжать сотрудничать по оказанию экстренной энергетической помощи Украине и поддержке других сильно пострадавших стран в регионе, таких как Молдова, которые сталкиваются с серьезными последствиями действий россии по использованию энергии в качестве оружия", - говорится в заявлении, опубликованном Белым домом 7 ноября.

Детали

Участники заседания из ЕС и США, как указано, "осудили неспровоцированную агрессию россии против Украины и неоднократные атаки россии на гражданскую энергетическую и электрическую инфраструктуру, а также риски в гуманитарной сфере, вызванные этими атаками".

Рабочая группа также обсудила и реализацию совместного заявления президентов Джо Байдена и Урсулы фон дер Ляйен от 25 марта, направленного на диверсификацию поставок природного газа в ЕС и снижение спроса и потребления природного газа.

Напомним

В начале ноября Украину посетила помощница госсекретаря США для переговоров о помощи в сфере безопасности и энергетической поддержки.