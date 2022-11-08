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США та ЄС домовилися продовжувати допомогу Україні у сфері енергетики

США та ЄС домовилися продовжувати допомогу Україні у сфері енергетики

Київ • УНН

 • 329666 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Сполучені Штати та Європейський Союз домовилися продовжувати допомагати Україні та Молдові у сфері енергетики, йдеться у спільній заяві за підсумками засідання робочої групи США та ЄС з енергетичної безпеки, пише УНН.

Цитата

"ЄС і Сполучені Штати продовжуватимуть співпрацювати з надання екстреної енергетичної допомоги Україні та підтримки інших сильно постраждалих країн у регіоні, таких як Молдова, які стикаються з серйозними наслідками дій росії щодо використання енергії як зброї", - йдеться у заяві, опублікованій Білим домом 7 листопада.

Деталі

Учасники засідання з ЄС та США, як вказано, "засудили неспровоковану агресію росії проти України та неодноразові атаки росії на цивільну енергетичну та електричну інфраструктуру, а також ризики у гуманітарній сфері, спричинені цими атаками".

Робоча група також обговорила й реалізацію спільної заяви президентів Джо Байдена та Урсули фон дер Ляєн від 25 березня, яка спрямована на диверсифікацію постачання природного газу до ЄС та зниження попиту і споживання природного газу.

Нагадаємо

На початку листопада Україну відвідала помічниця держсекретаря США для переговорів щодо допомоги у сфері безпеки та енергетичної підтримки.

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