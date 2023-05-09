США и ОАЭ объявили, что фонд климатического земледелия вырос до 13 миллиардов долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Финансирование глобальной инициативы, направленной на создание более экологически чистого и устойчивого к климату сельского хозяйства, возросло до 13 миллиардов долларов США, сообщили солидеры Соединенные Штаты и Объединенные Арабские Эмираты. Об этом пишет УНН со ссылкой на AFP.
Детали
Так, эти деньги означают, что Инновационная миссия сельского хозяйства (AIM) для климата, запущенная в 2021 году, теперь превышает целевые 10 миллиардов долларов для климатических переговоров COP28, которые состоятся в ОАЭ в ноябре и декабре.
"Изменение климата продолжает влиять на давние методы ведения сельского хозяйства в каждой стране, и для того, чтобы непосредственно противостоять вызовам изменения климата, необходима сильная глобальная приверженность", — заявил министр сельского хозяйства США Том Уилсак.
Уилсак и министр изменения климата и окружающей среды ОАЭ Мариам бинт Мохаммед Альмхейри на этой неделе совместно организуют климатический саммит AIM в Вашингтоне.
"Я думаю, что прелесть этого заключается в том, что из 13 миллиардов долларов 10 миллиардов поступают от правительства, а три миллиарда поступают от частного сектора", – сказал Алмхейри.
Изменение климата угрожает продовольственной безопасности во всем мире, поскольку глобальное потепление увеличивает частоту аномальной жары, засух и экстремальных погодных явлений.
Осуществляемые проекты включают разработку более новых, более экологичных удобрений, для создания которых используется меньше ископаемых, и возвращение к так называемым методам "регенеративного сельского хозяйства", которые восстанавливают биоразнообразие почвы, тем самым повышая урожайность.
Также на повестке дня группы есть попытки внедрить более эффективные методы ведения сельского хозяйства и перейти к выращиванию сельскохозяйственных культур, которые требуют меньше воды в некоторых регионах с изменениями климата.
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