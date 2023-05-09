США та ОАЕ оголосили, що фонд кліматичного землеробства зріс до 13 мільярдів доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Фінансування глобальної ініціативи, спрямованої на створення більш екологічно чистого та стійкого до клімату сільського господарства, зросло до 13 мільярдів доларів США, повідомили співлідери Сполучені Штати та Об’єднані Арабські Емірати. Про це пише УНН з посиланням на AFP.
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Так, ці гроші означають, що Інноваційна місія сільського господарства (AIM) для клімату, запущена в 2021 році, тепер перевищує цільові 10 мільярдів доларів для кліматичних переговорів COP28, які відбудуться в ОАЕ в листопаді та грудні.
"Зміна клімату продовжує впливати на давні методи ведення сільського господарства в кожній країні, і для того, щоб безпосередньо протистояти викликам зміни клімату, необхідна сильна глобальна прихильність", — заявив міністр сільського господарства США Том Вілсак.
Вілсак та міністр зміни клімату та навколишнього середовища ОАЕ Маріам бінт Мохаммед Альмхейрі цього тижня спільно організовують кліматичний саміт AIM у Вашингтоні.
"Я думаю, що принадність цього полягає в тому, що з 13 мільярдів доларів 10 мільярдів надходять від уряду, а три мільярди надходять від приватного сектору", – сказав Алмхейрі.
Зміна клімату загрожує продовольчій безпеці в усьому світі, оскільки глобальне потепління збільшує частоту аномальної спеки, посух та екстремальних погодних явищ.
Проекти, що здійснюються, включають розробку новіших, екологічніших добрив, для створення яких використовується менше копалин, і повернення до так званих методів "регенеративного сільського господарства", які відновлюють біорізноманіття ґрунту, тим самим підвищуючи врожайність.
Також на порядку денному групи є спроби запровадити більш ефективні методи ведення сільського господарства та перейти до вирощування сільськогосподарських культур, які потребують менше води в деяких регіонах зі змінами клімату.
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