Авіакомпаніям доведеться збільшити використання екологічного пального: в ЄС погодили нові правила
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Європейський Союз погодив угоду про встановлення зобов’язуючих цілей для авіакомпаній у Європі щодо збільшення використання екологічного авіаційного палива. Як повідомляє Reuters, це допоможе запустити ринок екологічно чистого палива та скоротити викиди вуглецю в авіаційному секторі, пише УНН.
Деталі
Пропозиція спрямована на збільшення як попиту, так і пропозиції екологічного авіаційного палива (sustainable aviation fuels – SAF), яке має нульовий чистий викид CO2 або низький рівень викидів вуглецю. На даний момент це паливо виробляється в невеликих кількостях і все ще набагато дорожче, ніж звичайний викопний гас, що виділяє CO2.
Пропозиція встановлює обов’язкові цілі для постачальників авіаційного палива, щоб гарантувати, що все паливо, доступне операторам повітряних суден в аеропортах ЄС, містить мінімальну частку SAF з 2025 року, з підвищенням цілі до 2050 року.
У 2025 році принаймні 2% авіаційного палива мають складати SAF. У 2030 році частка екологічного авіаційного палива має вирости до 6%. 2035 рік визначений показником 20%, далі – кожні п’ять років відсоток зростатиме до 70% у 2050 році.
З 2030 року також застосовуватимуться обов’язкові цілі щодо використання мінімальної частки синтетичного палива – 1,2 відсотка у 2030 році та підвищення до 35 відсотків у 2050 році. Синтетичне паливо виготовляється з використанням уловлених викидів CO2, що врівноважує виділення вуглецю при згорянні палива у двигуні.
Додатково
Авіація вважається одним із секторів, який найважче декарбонізувати. У найближчій перспективі екологічне паливо є одним із небагатьох варіантів зменшення вуглецевого сліду авіаперельотів.
Авіакомпанії збираються отримати близько 2 мільярдів євро фінансування від вуглецевого ринку ЄС, щоб допомогти їм перейти на SAF.