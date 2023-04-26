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Авиакомпаниям придется увеличить использование экологического топлива: в ЕС согласовали новые правила

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 апреля. УНН. Европейский Союз согласовал соглашение об установлении обязывающих целей для авиакомпаний в Европе по увеличению использования экологического авиационного топлива. Как сообщает Reuters, это поможет запустить рынок экологически чистого топлива и сократить выбросы углерода в авиационном секторе, пишет УНН.

Детали

Предложение направлено на увеличение как спроса, так и предложения экологичного авиационного топлива (sustainable aviation fuels – SAF), которое имеет нулевой чистый выброс CO2 или низкий уровень выбросов углерода. На данный момент это топливо производится в небольших количествах и все еще намного дороже, чем обычный ископаемый керосин, выделяющий CO2.

Предложение устанавливает обязательные цели для поставщиков авиационного топлива, чтобы гарантировать, что все топливо, доступное операторам воздушных судов в аэропортах ЕС, содержит минимальную долю SAF с 2025 года, с повышением цели к 2050 году.

В 2025 году по крайней мере 2% авиационного топлива должны составлять SAF. В 2030 году доля экологического авиационного топлива должна вырасти до 6%. 2035 год определен показателем 20%, далее – каждые пять лет процент будет расти до 70% в 2050 году.

С 2030 года также будут применяться обязательные цели по использованию минимальной доли синтетического топлива – 1,2 процента в 2030 году и повышение до 35 процентов в 2050 году. Синтетическое топливо производится с использованием уловленных выбросов CO2, что уравновешивает выделение углерода при сгорании топлива в двигателе.

Дополнительно

Авиация считается одним из секторов, который труднее всего декарбонизировать. В ближайшей перспективе экологичное топливо является одним из немногих вариантов уменьшения углеродного следа авиаперелетов.

Авиакомпании собираются получить около 2 миллиардов евро финансирования от углеродного рынка ЕС, чтобы помочь им перейти на SAF.

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