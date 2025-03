США и НАТО поддерживают Украину: замгоссекретаря Шерман “показала” солидарность союзников

Цитата:

“Мы и наши союзники и партнеры по НАТО привержены суверенитету и территориальной целостности Украины и будем продолжать оказывать поддержку Украине”, — написала Шерман в Twitter.

Дипломат опубликовала изображение, на котором — флаги всех стран-членов НАТО и надпись “едины с Украиной”.

We and our@NATOAllies and partners are committed to Ukraine's sovereignty and territorial integrity, and will continue to provide support to Ukraine.pic.twitter.com/Plcpb1Cyg4

— Wendy R. Sherman (@DeputySecState) January 28, 2022

Ранее

Венди Шерман заявила, что США поддержат амбиции Украины по вступлению в НАТО.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Россия выставила ряд требований в отношении так называемых “гарантий безопасности” к США и НАТО. В частности это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии. Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене в январе, закончилась, по словам Москвы, “безуспешно”, что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения.