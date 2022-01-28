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15 марта, 19:03 • 107296 просмотра

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США и НАТО поддерживают Украину: замгоссекретаря Шерман “показала” солидарность союзников

Киев • УНН

 • 17486 просмотра

КИЕВ. 28 января. УНН. Заместитель госсекретаря США Венди Шерман опубликовала твит, в котором выразила поддержку Украине от США и всех партнеров Североатлантического альянса, пишет УНН.

Цитата:

“Мы и наши союзники и партнеры по НАТО привержены суверенитету и территориальной целостности Украины и будем продолжать оказывать поддержку Украине”, — написала Шерман в Twitter.

Дипломат опубликовала изображение, на котором — флаги всех стран-членов НАТО и надпись “едины с Украиной”.

We and our@NATOAllies and partners are committed to Ukraine's sovereignty and territorial integrity, and will continue to provide support to Ukraine.pic.twitter.com/Plcpb1Cyg4

— Wendy R. Sherman (@DeputySecState)January 28, 2022

Ранее

Венди Шерман заявила, что США поддержат амбиции Украины по вступлению в НАТО.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Россия выставила ряд требований в отношении так называемых “гарантий безопасности” к США и НАТО. В частности это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии. Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене в январе, закончилась, по словам Москвы, “безуспешно”, что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения.

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