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Рассмотрение апелляционных жалоб на меру пресечения Порошенко перенесли на 11 февраля

Рассмотрение апелляционных жалоб на меру пресечения Порошенко перенесли на 11 февраля

Киев • УНН

 • 14203 просмотра

КИЕВ. 28 января. УНН. Киевский апелляционный суд перенес на 11 февраля рассмотрение жалобы на решение об избрании меры пресечения в виде личного обязательства пятому Президенту Украины, народному депутату Петру Порошенко. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГБР.

Цитата

“Заседание перенесено на 11 февраля 2022 года”, — говорится в сообщении.

Заседание перенесли из-за того, что в суд не поступили материалы уголовного производства из Печерского районного суда.

Цитата

“На данный момент материалы уголовного производства из Печерского районного суда в Киевский апелляционный суд не поступили. Коллегия судей снимает данное дело с апелляционного рассмотрения", - сказал судья.

Дополнение

Сообщается, что прокуроры будут настаивать на применении в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 1 млрд грн.

Что было раньше

Печерский райсуд Киева отпустил пятого президента Украины, нардепа Петра Порошенко под личное обязательство и обязал в частности, сдать паспорта для выезда за границу.

Офис Генпрокурора обжаловал меру пресечения Порошенко.

Так, Порошенко сообщено о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций в уголовном производстве в отношении преступной схеме поставки угля с временно оккупированных территорий и содействие террористическим организациям “Л/ДНР”. Пятого президента Украины вызвали 23 декабря в ГБР, однако он находился за границей.

6 января Порошенко сообщил, что 17 января вернется в Украину. 6 января Печерский районный суд Киева наложил арест на все имущество пятого президента Украины Петра Порошенко.

В ГБР указали, что 17 января 2022 года в 11 часов будет рассмотрено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Порошенко. ГБР надеялось, что Порошенко самостоятельно придет на заседание суда в понедельник.

Он прибыл из-за границы, затем - в суд вместе с адвокатами. Судье понадобилось более суток времени для принятия решения в совещательной комнате. Заседание 19 января сопровождалось столкновениями под судом.

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