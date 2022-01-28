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Розгляд апеляційних скарг на запобіжний захід Порошенку перенесли на 11 лютого

Розгляд апеляційних скарг на запобіжний захід Порошенку перенесли на 11 лютого

Київ • УНН

 • 14203 перегляди

КИЇВ. 28 січня. УНН. Київський апеляційний суд переніс на 11 лютого розгляд скарги на рішення щодо обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання п’ятому Президенту України, народному депутату Петру Порошенку. Про це УНН повідомляє з посиланням на ДБР.

Цитата

“Засідання перенесено на 11 лютого 2022 року”, — йдеться в повідомленні.

Засідання перенесли через те, що до суду не надійшли матеріали кримінального провадження з Печерського районного суду.

Цитата

“Наразі матеріали кримінального провадження з Печерського районного суду до Київського апеляційного суду не надійшли. Колегія суддів знімає дану справу з апеляційного розгляду”, — сказав суддя.

Доповнення

Повідомляється, що прокурори наполягатимуть на застосуванні відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 1 млрд грн.

Що було раніше

Печерський райсуд Києва відпустив п’ятого президента України, нардепа Петра Порошенка під особисте зобов’язання та зобов’язав зокрема, здати паспорти для виїзду за кордон.

Офіс Генпрокурора оскаржив запобіжний захід Порошенку.

Так, Порошенку повідомлено про підозру у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій у кримінальному провадженні щодо злочинної схеми постачання вугілля із тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям “Л/ДНР”. П’ятого президента України викликали 23 грудня до ДБР, проте він перебував за кордоном.

6 січня Порошенко повідомив, що 17 січня повернеться до України. 6 січня Печерський районний суд Києва наклав арешт на все майно п’ятого президента України Петра Порошенка.

У ДБР вказали, що 17 січня 2022 року об 11 годині буде розглянуто клопотання про обрання запобіжного у вигляді тримання під вартою стосовно Порошенка. ДБР сподівалося, що Порошенко самостійно прийде на засідання суду в понеділок.

Він прибув з-за кордону, потім — до суду разом з адвокатами. Судді знадобилося понад добу часу для ухвалення рішення у нарадчій кімнаті. Засідання 19 січня супроводжувалося сутичками під судом.

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