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15 марта, 19:03 • 107728 просмотра

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В Одессе российский агент планировал ряд терактов — СБУ

В Одессе российский агент планировал ряд терактов — СБУ

Киев • УНН

 • 27378 просмотра

КИЕВ. 28 января. УНН. Агент военной разведки РФ планировал ряд терактов в Одессе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Службу безопасности Украины, которая обнародовала доказательства противоправной деятельности агента.

Цитата

“Служба безопасности Украины обнародовала доказательства противоправной деятельности агента военной разведки РФ, который планировал ряд терактов в Одессе. Ранее злоумышленника задержали "с поличным" “ когда он вербовал исполнителя для будущих преступлений”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что на записях зафиксированы отдельные элементы разговора между агентом РФ и найденным им исполнителем.

В частности, речь идет об:

  • обезображивании памятника Героев Небесной Сотни в Одессе и отсутствии медийного резонанса;
  • поджог офисных помещений волонтерских организаций, помогающих военным в районе ООС;
  • сотрудничестве с российской разведкой и навыках стрельбы из гранатомета;
  • планировании серии терактов в Одесской области, в том числе на территории воинской части.

Сейчас злоумышленник взят под стражу, ему сообщено о подозрении по ч. 2 Ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

Дополнение

В январе этого года разоблачили агента российской военной разведки, который спланировал серию терактов в Одесской области.

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