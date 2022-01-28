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Шахед-136

В Одесі російський агент планував низку терактів — СБУ

В Одесі російський агент планував низку терактів — СБУ

Київ • УНН

 • 27380 перегляди

КИЇВ. 28 січня. УНН. Агент військової розвідки РФ планував низку терактів в Одесі. Про це УНН повідомляє з посиланням на Службу безпеки України, яка оприлюднила докази щодо протиправної діяльності агента.

Цитата

“Служба безпеки України оприлюднила докази протиправної діяльності агента військової розвідки РФ, який планував низку терактів в Одесі. Раніше зловмисника затримали „на гарячому“, коли він вербував виконавця для майбутніх злочинів”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що на записах зафіксовано окремі елементи розмови між агентом РФ та знайденим ним виконавцем. Зокрема, мова йде про:

• понівечення пам’ятника Героїв Небесної Сотні в Одесі та відсутність медійного резонансу;
• підпал офісних приміщень волонтерських організацій, які допомагають військовим у районі ООС;
• щодо співпраці з російською розвідкою та навичок стрільби з гранатомета;
• стосовно планування серії терактів в Одеській області, у тому числі на території військової частини.

Наразі зловмисника взято під варту, йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.

Доповнення

В січні цього року викрили агента російської військової розвідки, який спланував серію терактів в Одеській області.

Українські Національні Новини

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