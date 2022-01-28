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США та НАТО підтримують Україну: заступник держсекретаря Шерман “показала” солідарність союзників

США та НАТО підтримують Україну: заступник держсекретаря Шерман “показала” солідарність союзників

Київ • УНН

 • 17486 перегляди

КИЇВ. 28 січня. УНН. Заступник держсекретаря США Венді Шерман опублікувала твіт, у якому висловила підтримку Україні від США та всіх партнерів Північноатлантичного альянсу, пише УНН.

Цитата:

“Ми та наші союзники та партнери по НАТО віддані суверенітету та територіальній цілісності України і продовжуватимемо надавати підтримку Україні”, — написала Шерман у Twitter.

Дипломат опублікувала зображення, на якому — прапори всіх країн-членів НАТО та напис “єдині з Україною”.

We and our @NATO Allies and partners are committed to Ukraine's sovereignty and territorial integrity, and will continue to provide support to Ukraine. pic.twitter.com/Plcpb1Cyg4

— Wendy R. Sherman (@DeputySecState) January 28, 2022

Раніше

Венді Шерман заявила, що США підтримають амбіції України щодо вступу до НАТО.

Контекст

Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.

Росія виставила низку вимог щодо так званих “гарантій безпеки” до США та НАТО. Зокрема це стосується скорочення американських військ та озброєнь у Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому в НАТО України та Грузії. Серія переговорів, що відбулася у Женеві, Брюсселі та Відні у січні, закінчилася, за словами Москви, “безуспішно”, що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення.

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