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В США подтвердили, что поддержат амбиции Украины относительно вступления в НАТО - Госдеп

В США подтвердили, что поддержат амбиции Украины относительно вступления в НАТО - Госдеп

Киев • УНН

 • 20420 просмотра

КИЕВ. 26 нваря. УНН. В Соединенных Штатах Америки подтвердили, что поддержат амбиции Украины по вступлению в НАТО. Об этом сообщила заместитель госсекретаря США Венди Шерман в эфире одного из украинских телеканалов, передает корреспондент УНН.

Цитата

"Мы подтвердили, что амбиция Украины относительно вступления в будущем в НАТО будет поддержана нами. Но это требует определенного процесса прохождения, есть определенные требования к стране. Конечно Украина может получить план мероприятий по вступлению в НАТО. НАТО подтвердило, что Украина имеет право иметь такие амбиции и когда-то может и вступит в этот альянс", - сказала Шерман.

Детали

По ее словам, Президент Украины работает над земельными реформами, лишением Украины от коррупции и обеспечением демократии.

"Все эти вещи должны быть выполнены", - добавила Шерман.

Дополнить

НАТО пригласило Украину вместе с другими партнерами приобщиться к формированию Стратегической концепции НАТО до 2030 года.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры последние несколько месяцев обращают внимание на обострения Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасности нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

17 декабря Россия направила США и НАТО предложения по безопасности в Восточной Европе, которые, по ее мнению, необходимы для ослабления напряженности вокруг Украины. Требования Москвы включают запрет на вступление Украины в НАТО, вето Кремля на размещение военных сил НАТО в бывших советских республиках и прекращения военных учений вблизи ее границ.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс получил последние "предложения" России, и такой диалог должен проходить в консультации с европейскими партнерами НАТО, такими как Украина.

Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене на прошлой неделе, закончилась, по словам Москвы, “безуспешно”, что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения.

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