В США підтвердили, що підтримають амбіції України щодо вступу до НАТО - Держдеп
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. В Сполучених Штатах Америки підтвердили, що підтримають амбіції України щодо вступу до НАТО. Про це повідомила заступниця держсекретаря США Венді Шерман в ефірі одного з українських телеканалів, передає кореспондент УНН.
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"Ми підтвердили, що амбіція України щодо вступу в майбутньому в НАТО буде підтримана нами. Але це вимагає певного процесу проходження, є певні вимоги до країни. Звичайно Україна може отримати план заходів щодо вступу в НАТО. НАТО підтвердило, що Україна має право мати такі амбіції й колись може й вступить до цього Альянсу", - сказала Шерман.
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За її словами, Президент України працює над земельними реформами, позбавленням України від корупції та забезпеченням демократії.
"Всі ці речі мають бути виконані", - додала Шерман.
Доповненя
НАТО запросило Україну разом із іншими партнерами долучитись до формування Стратегічної концепції НАТО до 2030 року.
Контекст
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