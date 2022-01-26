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В США підтвердили, що підтримають амбіції України щодо вступу до НАТО - Держдеп

В США підтвердили, що підтримають амбіції України щодо вступу до НАТО - Держдеп

Київ • УНН

 • 20426 перегляди

КИЇВ. 26 січня. УНН. В Сполучених Штатах Америки підтвердили, що підтримають амбіції України щодо вступу до НАТО. Про це повідомила заступниця держсекретаря США Венді Шерман в ефірі одного з українських телеканалів, передає кореспондент УНН.

Цитата

"Ми підтвердили, що амбіція України щодо вступу в майбутньому в НАТО буде підтримана нами. Але це вимагає певного процесу проходження, є певні вимоги до країни. Звичайно Україна може отримати план заходів щодо вступу в НАТО. НАТО підтвердило, що Україна має право мати такі амбіції й колись може й вступить до цього Альянсу", - сказала Шерман.

Деталі

За її словами, Президент України працює над земельними реформами, позбавленням України від корупції та забезпеченням демократії.

"Всі ці речі мають бути виконані", - додала Шерман.

Доповненя

НАТО запросило Україну разом із іншими партнерами долучитись до формування Стратегічної концепції НАТО до 2030 року.

Контекст

Українська влада та західні партнери останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.

17 грудня Росія направила США і НАТО пропозиції з безпеки в Східній Європі, які, на її думку, необхідні для ослаблення напруженості навколо України. Вимоги Москви включають заборону на вступ України до НАТО, вето Кремля на розміщення військових сил НАТО в колишніх радянських республіках і припинення військових навчань поблизу її кордонів.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс отримав останні "пропозиції" Росії, і такий діалог повинен проходити в консультації з європейськими партнерами НАТО, такими як Україна.

Серія переговорів, що відбулася в Женеві, Брюсселі та Відні минулого тижня, закінчилася, за словами Москви, “безуспішно”, що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення.

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