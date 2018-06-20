США стали лидером по количеству просителей убежища

Первое место по количеству просьб о предоставлении убежища заняли США (330 000 человек). В Германии, которая стала лидером по этому показателю в 2015 году, количество просителей убежища сократилась на 73 процента и составила 198 000 человек.

Несмотря на сокращение количества новых беженцев, их наплыв может оказать в ближайшие годы негативное влияние на рынок труда в таких странах, как Швеция, Германия и Австрия, говорится в представленном обзоре. Так, в Германии уровень безработицы к 2020 году может возрасти до шести процентов. В случае наплыва мигрантов-рабочих из стран Восточной Европы уровень безработицы может оказаться значительно выше.

На рынке труда беженцы и большинство других мигрантов составляют конкуренцию прежде всего молодым местным жителям с низким уровнем образования. В рекомендациях ОЭСР говорится в связи с этим о необходимости не только осуществлять действенную интеграционную политику, но и усилить поддержку группы местного населения, которой грозит безработица из-за наплыва мигрантов.

Как сообщал УНН, Берлин и Рим намерены тесно сотрудничать в решении миграционного кризиса. Об этом канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила 18 июня в Берлине после встречи с итальянским премьер-министром Джузеппе Конте.