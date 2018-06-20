США стали лідером за кількістю прохачів притулку
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. У 2017 році 35 індустріально розвинутих країн, які входять до Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР), прийняли на свою територію менше біженців, ніж у попередні роки. Порівняно з 2016 роком кількість новоприбулих шукачів притулку скоротилася на п'ять відсотків. Про це йдеться у Міжнародному міграційному огляді-2018, представленому ОЕСР у середу, 20 червня, у Парижі та Берліні, передає УНН з посиланням на DW.
Перше місце за кількістю прохань про надання притулку зайняли США (330 тисяч осіб). У Німеччині, яка стала лідером за цим показником у 2015 році, кількість прохачів притулку скоротилася на 73 відсотки і склала 198 тисяч осіб.
Попри скорочення кількості нових біженців, їх наплив може справити в найближчі роки негативний вплив на ринок праці в таких країнах, як Швеція, Німеччина і Австрія, йдеться у представленому огляді. Так, в Німеччині рівень безробіття до 2020 року може підвищитися до шести відсотків. У разі напливу мігрантів-робітників з країн Східної Європи рівень безробіття може виявитися значно вищим.
На ринку праці біженці і більшість інших мігрантів становлять конкуренцію насамперед молодим місцевим жителям з низьким рівнем освіти. У рекомендаціях ОЕСР ідеться в зв'язку з цим про необхідність не тільки здійснювати дієву інтеграційну політику, а й посилити підтримку групи місцевого населення, якій загрожує безробіття через наплив мігрантів.
Як повідомляв УНН, Берлін та Рим мають намір тісно співпрацювати у вирішенні міграційного кризи. Про це канцлерка ФРН Ангела Меркель заявила 18 червня в Берліні після зустрічі з італійським прем’єр-міністром Джузеппе Конте.