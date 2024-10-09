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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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США составили список вооружений для существенной помощи Украине - CNN

США составили список вооружений для существенной помощи Украине - CNN

Киев  •  УНН

9 октября 2024, 02:02  •  2535 просмотра

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Военные США подготовили список вооружений, которые могли бы значительно помочь Украине. Он включает ракеты «воздух-земля» и систему связи Link 16, но причины их непередачи остаются непонятными.

Военные США составили список вооружений, которые могли бы существенно помочь Украине в борьбе с террористической страной. Об этом сообщает CNN, передает УНН.

Детали

Главнокомандующий вооруженных сил США в Европе Генерал Крис Каволи включил в него ракеты класса «воздух-земля» Joint Air-to-Surface Standoff Missile (JASSM) и система связи Link 16, которая используется НАТО.

Этот список стал частью секретного доклада, направленного Конгрессу. Несмотря на многочисленные запросы Украины, причины, почему эти системы еще не переданы, остаются непонятными. Официальные лица США выражают беспокойство относительно безопасности технологий.

Украинское правительство продолжает призывать к предоставлению современного вооружения, в частности ракет ATACMS большой дальности, в контексте поддержки со стороны США до 2025 года.

Блинкен: американская военная помощь Украине "уже в пути"14 мая 2024, 08:32 • 21211 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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