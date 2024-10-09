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США склали список озброєнь для суттєвої допомоги Україні - CNN

США склали список озброєнь для суттєвої допомоги Україні - CNN

Київ • УНН

 • 93946 перегляди

Військові США підготували список озброєнь, які могли б значно допомогти Україні. Він включає ракети "повітря-земля" та систему зв'язку Link 16, але причини їх непередачі залишаються незрозумілими.

Військові США склали список озброєнь, які могли б суттєво допомогти Україні в боротьбі з терористичною країною. Про це повідомляє CNN, передає УНН.

Деталі

Головнокомандувач збройних сил США в Європі Генерал Кріс Каволі включив до нього ракети класу "повітря-земля" Joint Air-to-Surface Standoff Missile (JASSM) та система зв’язку Link 16, яка використовується НАТО.

Цей список став частиною секретної доповіді, надісланої Конгресу. Незважаючи на численні запити України, причини, чому ці системи ще не передані, залишаються незрозумілими. Офіційні особи США висловлюють занепокоєння щодо безпеки технологій.

Український уряд продовжує закликати до надання сучасного озброєння, зокрема ракет ATACMS великої дальності, у контексті підтримки з боку США до 2025 року.

Блінкен: американська військова допомога Україні "вже в дорозі"14.05.24, 11:32 • 21536 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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